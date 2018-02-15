У Львові вшанують пам’ять воїнів-афганців

Львів’ян і гостей міста запрошують долучитись до заходів та вшанувати пам’ять воїнів. Також львів’янам, які брали участь у бойових діях в Афганістані, та родичам загиблих військових, місто виплатить матеріальну допомогу.

Зокрема, о 10.00 відбудеться Служба Божа у військовому Храмі Стрітення Господнього, УГКЦ (вул. Батуринська, 1). Опісля, о 12.00, покладатимуть квіти за участі керівництва області та міста до пам’ятника «Воїнам, що віддали свої життя за Україну» та до пам’ятного знаку «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 рр.». Відтак о 12.10 відбудеться екуменічна панахида біля пам’ятного знаку «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 рр.». Завершаться заходи о 12.30 проведенням громадського віча за загиблими під час бойових дій на території інших держав біля пам’ятного знаку «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 рр.».

Зазначимо, що до 29-ї річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан, у Львові виплатять одноразову матеріальну допомогу людям з інвалідністю 1-ї, 2-ї, 3-ї груп, які брали участь у бойових діях на території Республіки Афганістані, та членам сімей загиблих (померлих), які брали участь у бойових діях. Загалом таку допомогу отримають 399 воїнів-афганців та 77 вдів, які зареєстровані у Львові й перебувають на обліку у відділах соціального захисту міста. Загальна сума виплат – 336 500 грн. Додамо, що цього року місто збільшило таку виплату: торік люди, які брали участь у бойових діях в Афганістані, та родичі загиблих військових отримали по 500 грн. допомоги.