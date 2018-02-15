У Львові створять перший «зелений район»

Його обіцяють облаштувати в Рясному до 2020 року

Українські та німецькі фахівці перетворять Рясне на «зелений район». Відбуватиметься це через впровадження енергоефективних технологій: поквартирного обліку тепла в ОСББ, облаштування LED-освітлення громадських просторів, реалізацію проекту по енергоефективності трьох шкіл: №100, № 92 та №38. Крім того тут заплановано пристосувати тротуари для пересування маломобільних людей, встановити вуличні тренажери, а також облаштувати парк для вигулу собак, реконструювати алею. У планах облаштування простору біля школи №100 та встановлення спортмайданчика біля вул. Величковського, 18.

«Основна частина проекту націлена на навчання населення жити енергоефективно: як економити світло, забезпечити теплоізоляцію свого будинку. Ми плануємо проводити лекції в школах, готуємо роздаткові матеріали, щоб люди могли собі впроваджувати ці методи в своїх квартирах. Особливо це актуально зараз, коли гостро стоїть питання комунальних послуг», – розповіла керівниця управління інформаційної політики та зовнішніх відносин ЛМР Тетяна Хабібрахманова.

Ініціативу Львівської мерії створити перший «зелений район» фінансово підтримала німецька організація Engagement Global. У рамках програми німецького уряду «Швидкий стартовий пакет допомоги Україні» Львів отримав 288 тисяч євро, з яких 49 тис. 552 євро – на роботу з експертами одного з найбільш енергоефективних міст Європи – Фрайбурга. Протягом 6-8 лютого спеціалісти перебували в місті з першим візитом щодо впровадження проекту.

«Наразі проект повністю розроблено. На його реалізацію ми також отримали фінансування від німецького уряду. Але частину із запланованого жителі самі намагатимуться реалізувати подавшись на «громадський бюджет». Минулого тижня ми радились з експертами із Фрайсбурга, виїжджали у Рясне, відвідали школу №38, де буде проводитись реорганізація опалення та освітлення території. Там спеціалісти зустрілись і з членами ОСББ», – розповіла Тетяна Хабібрахманова.

Розпочнеться проект вже цього року. Управління інформаційної політики та зовнішніх відносин ЛМР проводитиме навчальні заняття, зустрічі з населенням та, ймовірно, встановлення вуличного освітлення. Масштабніші зміни, як от реорганізація системи опалення в школах чи створення громадських просторів заплановано вже на 2019 рік. Загалом проект триватиме до 2020 року.

Нагадаємо, у жовтні 2016 року представники Львівської міської ради зустрілися з керівництвом міжнародного департаменту міської ради Фрайбурга, який є одним із найбільш енергоефективних та озеленених міст Німеччини. Саме тоді вперше виникла ідея проекту «Зелений район». У рамках його реалізації Львів застосовує концепцію досвіду міста-партнера. До проекту залучені мешканці району, громадські активісти та місцева влада.

Концепція, розроблену на прикладі одного кварталу, в майбутньому мають намір застосувати й у інших районах міста.