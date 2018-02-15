У Львові створили ще одне АТП

Нагадаємо, відповідне рішення виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив 9 лютого.

Відповідно до ухвали, у Львові створено Львівське комунальне автотранспортне підприємство № 2 (скорочена назва – ЛК АТП № 2). Затверджено статутний капітал Львівського комунального автотранспортного підприємства № 2 у розмірі 0,5 млрд. грн.

Також управління транспорту департаменту житлового господарства та інфраструктури у встановленому порядку має підготувати, затвердити та провести державну реєстрацію статуту Львівського комунального автотранспортного підприємства № 2.

«Необхідність створення АТП-2 викликано тим, що станом на сьогодні фактично є призупинена робота АТП-1 через арешт майна і рахунків. Тому, станом на зараз основне призначення АТП-2 – це мати можливість придбати транспортні засоби для забезпечення перевезення пасажирів міста Львова. Вважаю, що створення АТП-2 і можливість придбати автобуси – це захід тимчасового характеру.

Після прийняття ухвали буде вжито низку заходів, спрямованих на реалізацію цієї ухвали зареєструємо юридичну особу, відкриємо рахунки в банках, на наступній сесії будемо передбачати внесення змін до бюджету для фінансування», – розповіла Гелена Пайонкевич, директор юридичного департаменту.

За її словами, прийнятою ухвалою місто жодним чином не ухиляємося від виконання рішення судів, які є щодо АТП-1.

«АТП-1 продовжує діяти в такому самому режимі, як воно діє. Питання сплати боргів нікуди не зникає. Не сплачено без відома депутатів жодної копійки цього боргу, але це не означає, що його сплачувати не треба. Проблема боргу має бути вирішена. Також ми розглядаємо можливість вилучення автобусів з-під арешту, оскільки автобуси належать громаді», – додала Гелена Пайонкевич.