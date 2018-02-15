У Львові проведуть акцію «Ангели пам‘яті»

У п’ятницю, 16 лютого, о 12:00 у Львівському художньому ліцеї при Львівській національній академії мистецтв діти Героїв Небесної Сотні зберуться разом, щоб виготовити паперових ангеликів для тихої акції «Ангели пам’яті».

Сама акція відбудеться у Львові 20 лютого на площі біля пам’ятника Тарасу Шевченкові – місці, де збирався львівський Майдан.

Захід відбудеться за підтримки Департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА та громадськості.

Зазначимо, 20 лютого об 11:00 ангели «злітатимуться» не лише у Львові, а й у Києві, Рівному і Коломиї.