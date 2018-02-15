У 35 навчальних закладах Львова призупинено навчання

Частина шкіл повинна вийти на навчання з понеділка

Управління освіти Львівської міської ради погодило призупинення навчання на підставі клопотань адміністрацій закладів освіти у 35 навчальних закладах. Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

• до 16.02.2018 (включно): СЗШ «Дивосвіт», СЗШ № 27 ім. Ю. Вербицького, ССЗШ № 18, СЗШ № 84, Авторська школа «Тривіта», СЗШ № 71, СЗШ № 70, СЗШ № 63, СЗШ № 78, СЗШ І ступеня «Джерельце», НВК ім.В. Стуса, СЗШ № 9, Гімназія «Сихівська», СЗШ № 3, СЗШ № 17, СЗШ № 67, Лінгвістична гімназія, ССЗШ № 4, СЗШ № 6, СЗШ № 13, НВК «Провесінь», СЗШ № 47, СЗШ № 84, НВК «Дзвіночок», СЗШ № 29, ССЗШ № 52 ім. М. Лобачевського, ССЗШ № 93, гімназія Шептицьких, ССЗШ № 2

• до 19.02.2018 (включно): СЗШ № 96.

• з 16.02.2018 до 20.02.2018: ССЗШ № 46 ім. В. Чорновола, СЗШ № 42, НВК «Школа-ліцей «Оріяна», НВК «Школа-садок «Софія».

• з 16.02.2018 по 21.02.2018 : СЗШ № 36.

Щоденно проводиться моніторинг відвідування учнями загальноосвітніх навчальних закладів. Якщо у навчальному закладі відсутні більше 30% учнів, адміністрація повинна звернутись щодо тимчасового призупинення навчання.