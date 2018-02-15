Сьогодні чотири храми Львова відзначають престольний празник

Стрітення, яке відзначаємо сьогодні,15 лютого, належить до 12 найбільших свят церковного року. На Стрітення Господнє у Львові свій престольний празник відзначають чотири святині:

Військовий храм Стрітення Господнього (вул. Батуринська 1, бічна вулиці Клепарівської)

Храм Стрітення ГНІХ (вул. Винниченка, 30-а)

Стрітення ГНІХ (вул. Княгині Ольги, 5)

Стрітення ГНІХ (вул. вул. В. Великого, 93)