Пожежу в будівлі на Зеленій ліквідували

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області

Нагадаємо, повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку «101» сьогодні близько 11.00. Займання сталося в будівлі по вул. Зелена, 238 у Львові – на даху адміністративного будинку.

О 12:24 пожежу вдалося локалізувати, а о 12:29 – повністю ліквідувати.

Як розповіла Галина Гладяк, голова Сихівської райадміністрації, горіла покрівля будинку, який належить Львівміськбуд. За попередніми даними, пошкоджено близько 400 м кв. покрівлі. Приміщення в будинку не житлові, а офісні.

Через пожежу було перекрито для руху транспорту кільце на вулиці Зеленій.