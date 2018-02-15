Поранені у Львівському госпіталі потребують допомоги. Список необхідного
До Львівського медично-клінічного Центру Західного регіону вчора прибули нові поранені
Як повідомила в соцмережі Facebook волонтерка Інна Короленко, поранені особливо потребують таких речей і харчів:
– кисломолочні продукти (йогурти/кефіри)
– вода НЕГАЗОВАНА
– кава
– соки
– чай
– печиво
– мило
– гель до/після гоління
– станки
– шкарпетки
– горнятка
– спортивний одяг (штани/кофти)
Звертатись до Волонтерської Сотні, КПП, вул. Личаківська 26.
Нагадаємо, вчора, 14 лютого, у Львів прибув борт із Дніпра. 9 військовослужбовців лікуватимуть у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, що на вулиці Личаківській. Серед них троє поранених, шестеро мають захворювання. Четверо воїнів – лежачі.