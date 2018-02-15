Поранені у Львівському госпіталі потребують допомоги. Список необхідного

Як повідомила в соцмережі Facebook волонтерка Інна Короленко, поранені особливо потребують таких речей і харчів:

– кисломолочні продукти (йогурти/кефіри)

– вода НЕГАЗОВАНА

– кава

– соки

– чай

– печиво

– мило

– гель до/після гоління

– станки

– шкарпетки

– горнятка

– спортивний одяг (штани/кофти)

Звертатись до Волонтерської Сотні, КПП, вул. Личаківська 26.

Нагадаємо, вчора, 14 лютого, у Львів прибув борт із Дніпра. 9 військовослужбовців лікуватимуть у Військово-медичному клінічному центрі Західного регіону, що на вулиці Личаківській. Серед них троє поранених, шестеро мають захворювання. Четверо воїнів – лежачі.