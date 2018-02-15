Нетверезий водій отримав 8 протоколів за раз

Чотири з них – за ДТП

Як інформує Патрульна поліція Львівської області, під час нічної зміни патрульні отримали виклик від мешканки будинку на вулиці Нечуя-Левицького. Під вікнами цього будинку автомобіль Ford Focus наїхав на дорожній знак. Водій поїхав з місця пригоди.

Патрульні, прямуючи цією вулицею, побачили автомобіль, а біля нього водія. Виявилося, що він знову потрапив у ДТП – в’їхав у дорожні стовпці. Водій був в очевидному стані алкогольного сп’яніння. Та згадані 2 ДТП – не єдині. На тій самій вулиці він ще вдарив Audi 80,а потім BMW X5, і покинув обидва місця пригоди. Перевірка на пристрої драгер показала результат 2 проміле.

Патрульні склали на чоловіка 8 протоколів: 4 – за скоєні ДТП, 3 – за залишення місця дорожньо-транспортних пригод та ще 1 – за керування транспортним засобом в нетверезому стані.