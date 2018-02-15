На вулиці Зеленій горить дах будинку (фото)
Пожежа сталася на вул. Зелена, 238
На вулиці Зеленій, 238 (біля кільця поблизу вулиці Луганської) горить дах будинку. Як повідомили «Львівську газету» в прес-службі ГУ ДСНС у Львівській області, повідомлення про пожежу надійшло об 11.05. Горить дах будівлі, площа пожежі становить 100 кв. м. На місці пожежі працюють рятувальники.
Інформацію про збитки в ГУ ДСНС Львівщини повідомлять пізніше, після ліквідації займання.
Через пожежу перекрито рух на кільці біля вулиць Зелена-Луганська, а також рух транспорту із Сихова на вулицю Пасіічну. Про це повідомили в Патрульній поліції Львівської області.