На Старосамбірщині дівчину смертельно травмував потяг

Від отриманих травм 22-річна мешканка одного з сіл району померла на місці події

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, у Старосамбірське відділення поліції сьогодні, 15 лютого, близько другої ночі надійшло повідомлення про те, що в селі Тершів потяг збив людину.

Правоохоронці попередньо з’ясували, що пасажирський поїзд сполученням «Солотвино – Київ» наїхав на 22-річну мешканку с. Стара Ропа Старосамбірського району. Від отриманих травм дівчина померла на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до дванадцяти років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють обставини події.