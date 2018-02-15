На площі Старий Ринок облаштують майданчик для паркування

На сесії Львівської міської ради прийняли ухвалу «Про внесення змін до ухвали міської ради від 27.01.2011 № 120 «Про затвердження збору за місця для паркування транспортних засобів та плати за паркування транспортних засобів на території м. Львова». Відповідно до внесених змін на площі Старий Ринок, 8 облаштують майданчик для паркування на 27 місць. Ухвалу прийняли з правками, зокрема про те, що паркувальний майданчик функціонуватиме до моменту проведення реконструкції площі.

«До департаменту економічного розвитку надійшло звернення суб’єкта господарювання щодо внесення змін до переліку земельних ділянок, визначених для забезпечення паркування транспортних засобів. Зміни пропонуються в частині облаштування майданчика для паркування транспортних засобів на пл. Старий Ринок, 8 (27 місць).

Постійна комісія інженерного господарства, транспорту, зв’язку та житлової політики на засіданні 23.01.2018 погодила облаштування майданчика для паркування транспортних засобів за вказаною адресою», – доповіла Ірина Кулинич, директор департаменту економічного розвитку.

Майданчик на площі Старий Ринок функціонуватиме до моменту реконструкції площі. Після реконструкції площа має стати зоною відпочинку.