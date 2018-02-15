Львівські бабачихи напророкували ранню весну (фото, відео)

Як і їхній колега з Харкова майже два тижні тому

У Львові в еколого-натуралістичному центрі сьогодні будили бабаків. Цьогоріч весну для львів’ян віщували дві бабачихи Марусі. Одна із них поводилася дуже жваво, свистіла і радо позувала для фотокамер. Інша Маруся – причаїлася на соломі дрімала. Однак обидві спрогнозували українцям ранню весну, адже своєї тіні сьогодні не побачили.

«Через шість тижнів однозначно прийде тепло. Середньодобова температура буде до +10. У цей період бабаки вже остаточно покинуть нору і перейдуть до літнього способу життя», – розповів завідувач зоотваринницького відділу Львівськогоміського дитячого еколого-натуралістичного центру Віктор Червоний.

За його словами, дві львівські бабачихи Марусі мають різний характер. Одна спокійна і ручна, а інша – рухлива і непередбачувана. Прокинулися тваринки самостійно. Спеціально до Свята бабака їх не будили. І хоча в обох Марусь сьогодні свято, меню у них сьогодні буде стандартне: овочі, фрукти, хліб та зерно, – кажуть працівники центру.

Нагадаємо, 2 лютого харківський бабак Тимко також напрогнозував ранню весну.