ЛКП «Лев» збільшує термін перетримки собак
Завдяки цьому спробують прилаштувати якнайбільше чотирилапих
Від п’ятниці, 16 лютого, Львівське комунальне підприємство «Лев», що займається безпритульними тваринами, продовжує час перетримки собак на підприємстві до 15 діб.
«Досі, з моменту потрапляння на ЛКП «Лев» та до моменту прилаштування чи відпуску чотирилапого на місце відлову (передачі на перетримку волонтерами), собака перебував в ЛКП 10 діб: 5 – на карантині, а інші 5 днів були відведені для стерилізації, вакцинації тощо. Упродовж всього цього часу для тварини активно шукають нову родину. Продовження терміну утримання собаки до 15 діб значно збільшить шанси на його прилаштування у сім’ю», – зазначили в ЛКП «Лев».
У 2018 році ЛКП «Лев» планує прилаштувати у родини 80% відловлених на вулиці безпритульних чотирилапих.