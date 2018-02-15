ЛКП «Лев» збільшує термін перетримки собак

Від п’ятниці, 16 лютого, Львівське комунальне підприємство «Лев», що займається безпритульними тваринами, продовжує час перетримки собак на підприємстві до 15 діб.

«Досі, з моменту потрапляння на ЛКП «Лев» та до моменту прилаштування чи відпуску чотирилапого на місце відлову (передачі на перетримку волонтерами), собака перебував в ЛКП 10 діб: 5 – на карантині, а інші 5 днів були відведені для стерилізації, вакцинації тощо. Упродовж всього цього часу для тварини активно шукають нову родину. Продовження терміну утримання собаки до 15 діб значно збільшить шанси на його прилаштування у сім’ю», – зазначили в ЛКП «Лев».

У 2018 році ЛКП «Лев» планує прилаштувати у родини 80% відловлених на вулиці безпритульних чотирилапих.