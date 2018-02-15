Фотовиставку проекту «Якби не війна» продовжили блоком «Кохання і війна»

На фотовиставці представлено світлини 12 пар. Їхні історії – «це два горизонти: тих, чиї почуття збереглися, незважаючи на війну, й тих, котрі знайшли одне одного… завдяки війні», – пишуть організатори. У кожної пари – своя історія. Вони різного віку, мають різний життєвий, хтось був знайомий ще зі студентських років, а хтось познайомився у шпиталі. Одні виросли на Заході, інші – на Сході.

«Для кохання не потрібні особливі умови. Іноді достатньо просто залишитись удвох на кухні, прогулятися парком або посидіти біля каміну, пройтися берегом моря чи з’їздити на озеро. Місце, час і оточення – не суттєві! Головне – разом. Триматися за руки, відчувати рідні обійми. Так і з’явилася загальна картина: професійне фото, де основа – вони, все решта – другорядне, тому не реальне, а додумане й домальоване. Задум цього блоку був утілений в життя «завдяки» і «всупереч». Завдяки цим людям і всупереч війні», – додають вони.

Волонтерський проект «Якби не війна» є результатом командної роботи дівчат-волонтерів київського військового шпиталю: Юлії Волкової, Олени Соколовської, Олени Бєлячкової, Тетяни Грубенюк, Євгенії Барилко, Вікторії Павленко.

Фотовиставка складається з восьми тематичних блоків, в кожному з яких від дванадцяти до двадцяти п’яти світлин. Окрім цього, усі світлини об’єднано у фотокнигу, кошти від реалізації якої волонтери спрямовують на допомогу родинам загиблих, на ліки для поранених у шпиталі, а також на потреби військових на передовій.

Раніше біля львівської Ратуші експонували виставки «Жінки на війні» та «Матері». Наступною із серії буде тема «війна – це тимчасово. Професії».