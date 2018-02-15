Депутат і бізнесмен Григорій Козловський одружився у День св. Валентина

Відомий львівський бізнесмен, депутат міської ради Григорій Козловський і співачка Юлія Думанська одружилися в День святого Валентина. Фото з цієї події у Instagram виклала щаслива наречена та її подруги, повідомляє видання «Високий замок».

46-річний Григорій Козловський – депутат 7 скликання Львівської міської ради та відомий бізнесмен. Зокрема, він власник «Гранд Готелю», «Королівської пивоварні», а також готельно-ресторанного комплексу «Святослав» у Винниках та кількох ресторанів у Львові.

Юлії Думанській 26 років, вони випускниця географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Під час навчання у виші співала 5 років у складі львівської групи «Гламур». 2013 року розпочала сольну кар’єру та співпрацю з продюсером Віталієм Козловським. Вони записали дуетну пісню «Тайна», а також зняли однойменний кліп режисерки Каті Царик. У 2015 році вже без свого першого продюсера була записана пісня «Пробач» та відеокліп. 1 червня 2017 року презентувала нову пісню «Закохана» на слова Потапа.