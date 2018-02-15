Частина львів’ян знову без води. Перелік вулиць

Як повідомили у диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», ремонтні бригади підприємства проводять ремонтні роботи з ліквідації витоку на вулиці Остряниці, 10. Відтак, у зв’язку з ремонтними роботами, сьогодні, 15 лютого, з 10.00 до 15.00 призупинено водопостачання до будинків на вул. Остряниці.

Також сьогодні, 15 лютого, з 10.20 до 14.00 припинено водопостачання на вулицях: Творча, 2, 12, 14, 16, Грінченка, 1, 3, 11б, 13, 19, Очаківська, 5,7, у зв’язку з ремонтними роботами з встановлення лічильника на вулиці Творча, 14.

Окрім того, з 12:10 до 16:30 припинено водопостачання на вулицях: Кривчицька Дорога, Духновича, І.Вільде, Копальна, Ніщинського, Міжгірна, Низова, Втіха, Березова, На Копані, Прогулкова, Над Джерелом, Козланюка, Личаківська № 122- 148, Пасічна, Котика та прилеглі, у зв’язку з ремонтними роботами на вулиці Личаківській, 130.