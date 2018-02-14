У Винниках упав з риштування й травмувався львів’янин

Про це повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР

Сьогодні, 14 лютого, о 15.00 у м. Винники на новобудові на вул. Винна Гора внаслідок падіння з риштування (з висоти орієнтовно 2,5 м) отримав травми чоловік, 1980 року народження, зареєстрований у Львові.

Потерпілого з діагнозом «відкрита черепно-мозкова травма» госпіталізовано в комунальну міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги.

Причини події встановлюють.