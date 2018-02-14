У річці Західний Буг утопився мешканець Львівщини

13 лютого о 02:30 до чергового Буського райвідділу Нацполіції у Львівській області звернулася мешканка с. Утішків Буського району. Жінка повідомила, що її чоловік 1959 року народження не повернувся додому. Як поінформували в Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, в процесі пошуку в селі на снігу виявили сліди, які вели до шлюзу річки Західний Буг.

Відтак повідомили Службу порятунку «101» про те, що в ріці, ймовірно, втопився чоловік. До пошукових робіт залучили водолазів Львівської центральної рятувально-водолазної служби. О 16:45 вони виявили тіло загиблого без ознак насильницької смерті та витягнули на поверхню, – розповіли в Головному управлінні ДСНС України у Львівській області.