У Львові затримали  на хабарі працівницю міграційної служби (фото, відео)

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагала від громадян гроші за «позачергове» оформлення документів для виготовлення закордонних паспортів. Свої «послуги» вона оцінювала у дві тисячі гривень за паспорт, – інформує Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Оперативники спецслужби затримали зловмисницю під час одержання чергової неправомірної вигоди у сумі 10 тисяч гривень за п’ять закордонних паспортів.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Вирішують питання щодо оголошення затриманій про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Операцію з викриття хабарниці проводили спільно з слідчими поліції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.