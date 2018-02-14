У Львові підпалили відділення «Сбербанку» на Городоцькій

Сьогодні, 14 лютого, близько шостої години ранку у Франківський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з львівських банків на вулиці Городоцькій виникла пожежа.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, на місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили, що невідомі особи розбили вікно та кинули у приміщення фінансової установи пляшку з невідомою речовиною, внаслідок чого виникло займання. Ніхто не постраждав, суму збитків встановлюють.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років позбавлення волі.

Поліцейські встановлюють особи зловмисників, триває досудове розслідування.

За інформацією координатора спільноти «Варта 1» у Fаcebook, депутата Львівської міськради Ігоря Зінкевича,займання сталося у відділення «Сбербанку», що на вул. Городоцька, 143. За словами свідків, двоє невідомих – чоловік і жінка в червоному плащі, – розбивши скло, кинули запальну суміш усередину, від чого виникла пожежа. Унаслідок пожежі згоріло приблизно 5 квадратних метрів та одне робоче місце.

Нагадаємо, 3 жовтня внаслідок пожежі на проспекті Чорновола, 2-Б у Львові згоріло відділення «Сбербанку».