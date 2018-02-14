У Львові обговорять значення Великого посту

15 лютого о 18.30 у Національному музеї імені Митрополита Андрея Шептицького (просп. Свободи, 20, перший поверх), відбудеться зустріч «Живе богословіє: Великий Піст – важливі траєкторії життя Церкви»