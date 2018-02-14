У Львові обговорять значення Великого посту
15 лютого о 18.30 у Національному музеї імені Митрополита Андрея Шептицького (просп. Свободи, 20, перший поверх), відбудеться зустріч «Живе богословіє: Великий Піст – важливі траєкторії життя Церкви»
Учасники: Богдан Трояновський, директор видавництва «Свічадо»; Галина Пастушук, кандидат філологічних наук, публіцист; Максим Тимо, літургіст, викладач церковного співу; Галина Теслюк, викладач кафедри біблійний наук Українського Католицького Університету; Георгія Припутницька, схимонахиня студійського уставу, богослов.
Модератор зустрічі: Єрм. Лука Михайлович, студійський устав.
Прозвучать традиційні піснеспіви свята Стрітення Господнього у виконанні хору «Клірос» (м. Львів)
У перерві буде змога спілкуватися, співати і частуватися смаколиками. Вхід вільний.