У Львові навчання призупинено у 30 школах

До п’ятниці, 16 лютого, призупинено навчання у 29 навчальних закладах міста Львова: у школі №18, 47, 84, 27, 29, 9, 3, 4, 17, 67, 78, 63, 6, 13, 70, 71, 93, 52, 2, НВК «Школа-гімназія «Шептицьких», «Джерельце», НВК «Дзвіночок», НВК «Школа-гімназія «Сихівська», ЛНВК ім. В. Стуса, НВК «Дивосвіт», у Львівській лінгвістичній гімназії, НВК «Провесінь», НВК «Провесінь» та у Авторській школі «Тривіта». У вівторок, 20 лютого, виходять на навчання учні СЗШ №96.

Нагадаємо, в четвер, 15 лютого, виходять на навчання СЗШ «Лідер», Класична гімназія, школа № 1, та «Школа радості».

Нагадаємо, керівництво школи, де показник відсутності дітей сягає понад 30%, повинно звернутися в управління освіти Львівської міської ради з відповідним листом, після чого навчання може бути призупинено. Такі заходи вживають, аби розірвати ланцюг захворюваності.