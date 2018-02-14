У Львові 9-річний хлопчик утік від п’яного вітчима й викликав патрульних

Учора близько 21:30 патрульних викликав маленький хлопчик і сказав, що він лишився сам на вулиці Стрийській, 63. Як розповіли в Патрульній поліції Львівської області, 9-річний хлопчик повідомив, що втік від нетверезого вітчима та його колеги в такому самому стані. Патрульні зв’язалися з 30-річним вітчимом, який на цей момент перебував на вулиці Науковій, 35.

Із 28-річною мамою патрульним не вдалося зв’язатися, оскільки виявилося, що вона також п’яна і спить удома. Разом із дитиною патрульні забрали вітчима з-під супермаркету і відвезли їх обох у Франківський відділ поліції. На місце викликали працівників ювенальної превенції. Хлопчика забрали в дитячий будинок. Тепер справою цієї сім’ї займаються відповідні служби.