У ЛОДА визначили, хто вивозитиме сміття зі Львова

Визначено переможця конкурсу з вивезення ТПВ з міста Львова

Сьогодні, 14 лютого, завершився конкурс на надання послуг з вивезення (збирання, зберігання і перевезення) твердих і великогабаритних побутових відходів з територій житлового фонду комунальної власності м. Львова.

Конкурс відбувся по десяти комунальних підприємствах Залізничного, Личаківського, Сихівського та Франківського районів.

За підсумками розгляду конкурсних пропозицій та їх оцінювання, конкурсна комісія визначила переможцем Львівське комунальне підприємство «Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс».

У найближчий час департамент розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства облдержадміністрації підпише відповідні угоди між департаментом, переможцем конкурсу та комунальними підприємствами Львова.