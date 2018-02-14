Сьогодні частина тролейбусів курсує за зміненим маршрутом

Зміна руху пов’язана із заміною електроопори контактної мережі на перетині вулиць Словацького та Університетської

Як повідомили у ЛКП «Львівелектротранс», сьогодні, 14 лютого, з 10-ї ранку й орієнтовно до 13.00 тролейбусні маршрути №2, 7, 9 10 та 12 курсуватимуть за частково зміненим маршрутом.

Зміна руху пов’язана із заміною електроопори контактної мережі на перетині вулиць Словацького та Університетської.

«На час проведення ремонтних робіт тролейбусні маршрути №2, 7, 9 10 курсуватимуть лише до вул. Митрополита Андрея, а маршрут №12 – до пл. Кропивницького», – повідомив Іван Бондар, речник ЛКП «Львівелектротранс».