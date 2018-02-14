Синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, завтра, 15 лютого, синоптики прогнозують вночі помірний, вдень невеликий сніг та мокрий сніг, вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 3 – 5° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

16 лютого синоптики обіцяють без істотних опадів. Місцями туман. На дорогах ожеледиця. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі 3 – 8° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.