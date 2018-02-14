Сім церков і один замок – що реставруватимуть цього року на Львівщині

Львівська область може похвалитися найбільшою кількістю пам’яток архітектури. Їх налічується майже 8,5 тисяч. Та 52 із них перебувають в аварійному стані. Що реставруватимуть цього року, дізнавалася «Львівська газета».

«Якщо говорити про наймасштабніші об’єкти, то плануємо цього року здати не менше чотирьох», – каже директорка департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА Оксана Ткачук.

Насамперед мова іде про церкву апостолів Петра і Павла, що у селі Глиниці Яворівського району. Це дерев’яний храм, побудований у 1821 році.

«Минулого року ми зробили тут грандіозну роботу, а цього хочемо вже завершити», – розповідає чиновниця.

Другим, не менш важливим, об’єктом є церква святої Параскеви у м. Буськ. Над нею також працюють вже два роки. Основні роботи зробили у 2017, тож до кінця цього року сподіваються остаточно відреконструювати пам’ятку.

Ще одна церква, над якою посилено працюватимуть, – у Лонях, на Перемишлянщині.

За словами Оксани Ткачук, цей храм є унікальним, він зроблений із букового дерева. Ще у 2010 році тут виконали першочергові протиаварійні роботи. І ось аж тепер церкву вдасться відреставрувати.

«Минулого року ми передбачили на цей об’єкт 800 тисяч грн. Стільки ж виділимо і цього року. Храм повністю розібрали і збирають назад із заміною балок, які прогнили», – каже Оксана Ткачук.

Два роки тривають роботи і над церквою Михаїла, що в селі Дмитровичі на Пустомитівщині.

«Крім цих чотирьох церков, ми, звичайно, будемо працювати і над іншими об’єктами. Можливо, вдасться зробити більше. Скажімо, тривають роботи над церквою Юра, що в Дрогобичі. Ми вже давно реставруємо цей храм. Рік тому завершили роботи з фресками, було б дуже добре, якби вийшло цього року завершили усю церкву», – розповіла Оксана Ткачук.

Мільйон гривень виділять на церкву Зіслання Святого Духа у с.Потелич Жовківського району. Кілька років тому у храм влучила блискавка, він загорівся. На щастя, спрацювала протипожежна безпека, пам’ятку вдалося врятувати.

Самі засоби пожежної безпеки вже оновили. Тепер реставруватимуть пам’ятку. За словами Оксани Ткачук, робіт там дуже багато і вони дороговартісні. Тож сподіваються, що фінансово допоможе місцева громада.

«Ну і, звісно, собор святого Юра у Львові. Ми зробили проектно-кошторисну документацію. 8 лютого, коли до Львова приїжджав Володимир Гройсман, ми показали йому і Собор, і які роботи тут плануємо. Тож він розпорядився виділити для реставрації 20 млн грн із державного бюджету», – розповіла чиновниця.

Триватимуть роботи і над Поморянським замком. Тут планують вивести з аварійного стану будівлю, а також впорядкувати парк навколо. Тоді можна буде організувати на території цілий історичний комплекс для туристів.

«Але для цього вже потрібна буде і охоронна зона, і дирекція. Ми гоготові все це утримувати, щоб Поморянський замок був на відповідному рівні. Однак на нього нам треба щонайменше 11 млн грн», – підрахувала Оксана Ткачук.

Загалом цього року на програму «Охорона і збереження культурної спадщини» планують освоїти 9,7 млн грн. Ці гроші використають не лише на реставрацію, але й на виготовлення документації і проведення досліджень.