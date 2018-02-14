Радіо FM Галичина нагородило слухачів романтичними подарунками

У День святого Валентина Радіо FM Галичина вручило подарунки слухачам за найкращі історії кохання

У цей день освідчуються у коханні, відкривають серця, роблять незвичайні вчинки, щоб вразити і зворушити свою половинку. У День святого Валентина Радіо FM Галичина зробило своїм слухачам романтичні подарунки – ящик шампанського та романтичну вечерю на двох у ресторані – за найкращу історію кохання!

За два тижні на сайт Файного радіо надійшло десятки романтичних історій з різних куточків України, і від жінок, і від чоловіків. А у програмі «Вітальня», з 13:00 до 14:00, слухачі у прямому ефірі розповідали свої історії знайомств та освідчувались у коханні. Щирі, відверті, романтичні, жартівливі та драматичні розповіді об’єднує одне – написані та озвучені вони з вдячністю своїй половинці і з вірою, що це – назавжди.

А вже сьогодні, в День закоханих, у програмі «Вітальня» Ольга Телипська оголосила імена наших переможців.

Подружжя Олени та Романа Манько отримало ящик шампанського від ТМ Angelli за найкращий лист.

А Оксана і Сергій Салдугіни підуть на романтичну вечерю у ресторан-клуб PartyFon. Їхня зворушлива історія кохання, що пролунала в прямому ефірі, стала запорукою перемоги.

У цьому сезоні Радіо FM Галичина творить настрій. Тому вручення подарунків для переможців стало незабутнім і яскравим. Призові сертифікати закоханим парам вручали зіркові гості – Валерій Харчишин, фронтмен гурту «Друга ріка», та Василь Марущак – лідер гурту «Цвіт кульбаби».