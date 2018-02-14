На Львівщині хочуть створити освітньо-промисловий хаб
Проект став переможцем першого конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які реалізовуватимуть за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС.
«Ми вже ведемо відповідну підготовчу роботу, в тому числі створена робоча група з числа представників департаменту економічної політики, фахівців НУ Львівська політехніка і цей освітньо-промисловий хаб мав би скеровувати свою роботу передовсім на відповідні аналітичні дослідження, по друге – на інформаційне забезпечення, розвиток інновацій та бізнес-планувань. У планах також створення відповідного веб-порталу», – розповів директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів.
Окрім хабу, в межах проекту створять 4 галузеві кластери у сфері машинобудування, легкої промисловості , будівельної індустрії та деревообробки. Кластери стануть своєрідною платформою між закладами освіти і підприємцями.
«Кластери формуватимуть із числа суб’єктів підприємницької діяльності, а також представників професійно-технічної вищої освіти. Основна їх роль полягатиме у забезпеченні економіки області відповідними кадрами», – додав Роман Филипів.