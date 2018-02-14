На Львівщині хочуть створити освітньо-промисловий хаб

Освітньо-промисловий хаб планують створити в межах реалізації проекту із підтримки вищої і професійно-технічної освіти та забезпечення економіки області робітничими кадрами

Проект став переможцем першого конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які реалізовуватимуть за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС.

«Ми вже ведемо відповідну підготовчу роботу, в тому числі створена робоча група з числа представників департаменту економічної політики, фахівців НУ Львівська політехніка і цей освітньо-промисловий хаб мав би скеровувати свою роботу передовсім на відповідні аналітичні дослідження, по друге – на інформаційне забезпечення, розвиток інновацій та бізнес-планувань. У планах також створення відповідного веб-порталу», – розповів директор департаменту економічної політики Львівської ОДА Роман Филипів.

Окрім хабу, в межах проекту створять 4 галузеві кластери у сфері машинобудування, легкої промисловості , будівельної індустрії та деревообробки. Кластери стануть своєрідною платформою між закладами освіти і підприємцями.

«Кластери формуватимуть із числа суб’єктів підприємницької діяльності, а також представників професійно-технічної вищої освіти. Основна їх роль полягатиме у забезпеченні економіки області відповідними кадрами», – додав Роман Филипів.