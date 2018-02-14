Львів’ян запрошують відзначити Міжнародний день дарування книг

Сьогодні, 14 лютого, в Міжнародний день дарування книг, з 13:00 в абонементі Львівської обласної бібліотеки для юнацтва (Бібліотека на Ринку – площа Ринок, 9) усі охочі зможуть поспілкуватися із «зірковими» бібліотекарями

Обслуговувати читачів у відділі абонементу будуть шоумен Володимир Перерва, тележурналіст Тарас Гаврик, директор театру ім. Л.Курбаса Тарас Береза, письменниця Галина Вдовиченко.

Зазначимо, Міжнародний день дарування книг (International Book Giving Day) – це добровільна ініціатива, започаткована у 2012 році американкою Еммі Бродмур. Вона спрямована на підвищення інтересу та доступу до книг і бібліотек.

Мета Міжнародного дня дарування книг – надихнути людей по всьому світу подарувати 14 лютого книгу – бібліотеці, другу, членам родини.

Цього дня об’єднуються і ті, хто дарує книги, і ті, хто заохочує любов до читання.