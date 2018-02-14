Ігоря Кобрина призначено начальником управління соціального захисту ЛМР
Досі він виконував обов’язки начальника цього управління.
Біографічна довідка
Кобрин Ігор Васильович
Освіта
— Львівський національний університет ім. І.Франка, спеціальність «Фінанси».
Досвід роботи
— лютий 2008 – квітень 2010 рр. – Львівська міська рада, головний спеціаліст планово-фінансового відділу управління соціального захисту.
— квітень 2010 – січень 2011 рр. – Шевченківський відділ соціального захисту м. Львова, заступник начальника.
— січень 2011 – серпень 2012 рр. – Галицький відділ соціального захисту м. Львова, заступник начальника.
— серпень 2012 – березень 2014 рр. – управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, заступник начальника управління.
— березень 2014 – січень 2016 рр. – управління соціального захисту, заступник начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, в.о. начальника управління.
— січень 2016 – листопад 2017 рр. – управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, заступник начальника управління.
— з грудня 2017 року – управління соціального захисту, заступник начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, в.о. начальника управління.