Частина львів’ян знову без води

Через ремонт на водогоні не мають водопостачання мешканці вулиці Стешенка і прилеглих, а також вулиці Литвиненка

Як поінформували в диспетчерській службі ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 14 лютого, з 11:30 до 15:00 припинено водопостачання на вулицях: Медової Печери, Ярошинської, Симиренків, Садівнича, Каштанова, Латвійська, Стешенка, Майорівка, Медова, Соколина та прилеглі, у зв’язку з ремонтними роботами на вулиці Стешенка, 10.

Також з 11.45 до 14.30 призупинено водопостачання до будинків на вул. Литвиненка, у зв’язку з ремонтними роботами на вул. Литвиненка,19.