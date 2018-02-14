25 Форум видавців у Львові оголосив фокусну тему

«У межах фокусної теми ми хочемо поговорити про те, як кожен з нас «торгує» своїми уявленнями про свободу під тиском обставин: щоразу підвищуючи або знижуючи ставки. Про те, як визначається ціна на свободу, залежно від умов торгівлі та суб’єкту, який стає її споживачем. Про спекуляції поняттями Свободи, які активно використовуються у пропаганді», – кажуть організатори Форуму.

«Вибір цьогорічної теми «Форуму видавців» не є випадковим, бо впродовж 25 років ми збирали різних людей, що мали різні думки, перемоги та проблеми. Ми надавали майданчик для взаємодії і створили ще одне місце, де люди переглядали свої бажання. Ми не можемо стверджувати, що це були позитивні чи негативні зміни, але хочемо акцентувати увагу наших відвідувачів та учасників на тому, що зміни відбувалися і відбуваються, а ринок функціонує», – зазначено на сайті Форуму видавців.