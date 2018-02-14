Топ-10 пабліків лікарів, з якими хворіти не страшно

Найкраще – не хворіти, звісно. Але хіба ж так буває? Особливо тривожно і боязко, коли нездужають діти, бо це ж такі створіння, що і не завше скажуть чи покажуть, що їх турбує. А якщо вдома є немовлятко – то тривога й поготів зашкалює. Куди бігти, що робити, кого викликати? Але чи завжди треба бігти і викликати? Можливо, для початку, спробувати розібратися самотужки, що ж непокоїть дитину, і зрозуміти, як їй допомогти?

1. Ігор Гайдук – певно, найвідоміший львівський педіатр. Досвідчений лікар-інфекціоніст, до якого на прийом намагаються потрапити «з усім». Аби допомогти батькам, на своїй сторінці у мережі Фейсбук Ігор Богданович розмістив кілька власних статей про гарячку, аналіз крові, менінгококову інфекцію тощо. Інформація настільки вичерпна, що він сам жартує, що після цього потік пацієнтів удвічі скоротився. Для тих, хто шукатиме статті у його пабліку, порада: скрольте і скрольте униз, бо нагорі – десятки вдячностей і перепостів. А найцінніше – аж під ними.

2. Андрій Пеньков – харківський лікар-педіатр, з уст якого ми уперше почули у ЗМІ відверто про «фуфломіцини» – препарати з недоведеною ефективністю, які використовують лише на теренах колишнього СРСР. А також він дуже загострив увагу на рутинному призначенні антибіотиків, і вважає це злочином лікарів проти людства, а насамперед, дітей. Бо бездумне призначення АБ «від кашлю» призводить до різкого росту резистентності бактерій до дії антибактеріальних препаратів. Він з почуттям гумору пояснює серйозні речі і це додає батькам неабиякої упевненості.

3. Євген Комаровський – улюблений теледоктор багатьох українських сімей. Лікар і шоу-мен, який і власну програму на ТБ має, і бере активну участь у радіоефірах, і на просторах інтернету його скрізь багато. Його книги про здоров’я дітей можна справді вважати домашніми енциклопедіями, а на його форумі можна отримати відповіді на всі питання. Він дає слушні сучасні поради про лікування ГРВІ, про кашель і гіпертермію, але поза тим залишається лікарем «старої» школи і часто втручається не у свою сферу: поради стосовно догляду за немовлятами, психо-емоційного розвитку дітей, грудного вигодовування, стосунків у сім’ї – відверто «радянські» і перечать сучасним дослідженням. Також уміє нагнітати паніку там, де її зовсім не потрібно.

4. Сергій і Ольга Макарови – подружжя вінницьких лікарів. Молоді, сучасні, він – лікар загальної практики, вона – педіатр, кандидат медичних наук. Саме на їх сторінці і на їхньому сайті ще кілька років тому вдалося знайти найадекватнішу інформацію про лактазну недостатність, яку українські педіатри безпідставно і через свою грубу необізнаність ставлять, як діагноз, більшості немовлят, батьки яких жаліються, що «в животику бурчить». Також на їх сторінці можна знайти статті і дуже цінну інформацію про небулайзери, алергодіагностику і лікування ГРВІ без «фуфломіцинів». Заперечують міфи «радянських» лікарів, заоохочують ставити під сумнів підозрілі діагнози та закликають батьків до самоосвіти.

5. Світлана Ройз – молода українська психологиня, яку можна упевнено ставити на одному рівні з відомими закордонними психологами. Сучасна, дуже дотепна, підкорює своєю простотою і доступністю. Пояснює простими словами усі ті непрості речі, яких хочуть навчитися батьки у стосунках із дітьми, але часто не знають, з якого боку підступитися. Пише чудові книжки, абсолютно нові для українського ринку. У своєму пабліку подає витяги, цілі розділи про те, як допомогти дитині в лікарні, як говорити з підлітком, як бути не тільки доброю мамою, але й щасливою мамою щасливої дитини.

6. Наталія Костинська – кандидат медичних наук, фармаколог, гомеопат, викладач медицини. Жінка-лікар, яка все життя вчиться сама і навчає інших. У неї можна знайти і прочитати про те, що зазвичай ми упускаємо з уваги, коли хтось хворіє: про спадковість, про профілактику хворіб, про психосоматику. Адже насправді саме це має найбільшу вагу і тут там можна отримати найточніші відповіді.

7. Ольга Виноградна – молода київська лікарка, яка має кілька вищих освіт і різнопланових спеціальностей у медицині. Вона, пройшла класичну алопатичну школу (працювала в лікарні, на «швидкій»), а паралельно вчилася краніо-сакральної терапії, остеопатії, гомеопатії. Також Ольга – видавець і спеціалізується на післяпологовому відновленні жінок.

8. Наталя Мовчан – перинатальний психолог, консультант із питань грудного вигодовування. У неї можна дізнатися усе про підготовку до пологів, психічне здоров’я матері і дитини після пологів, про догляд за немовлятами, про тепло стосунків у родині після появи малюка і вирішення тих побутових і психологічних проблем і непорозумінь, які часто виникають несподівано. Її паблік – це потік любові і розуміння, спокій і впевненість. Бо Наталя пише і нагадує нам про найприродніші речі у світі, про які ми, за стіною клопотів, іноді забуваємо, але часто – банально не знаємо, бо нас цього просто не вчили.

9. Наталія Лелюх – вона ж Доктор Наташа, найвідоміша гінекологиня в Україні. Так уміло писати і говорити про те, що завжди було табуйованим – треба мати і сміливість, і талант. У неї і того, й іншого – з горою. Дотепна, розумна, відверта, – лікарка, яка надихає на народження дітей, допомагає зрозуміти природу жінки і дівчинки, дає поради стосовно репродуктивного здоров’я. Вона своїми дописами і лекціями зробила фурор у середовищі лікарів, бо так розумно, але дотепно про мікрофлору, пубертат або зв’язок фізичного і психічного здоров’я у нас не говорив ще точно ніхто. Читати і слухати її треба усім жінкам і мамам дівчаток!

10. Соломія Козловська – молода львівська лікарка, яка зараз працює у Жовкві. Педіатр і мама двох чудових дівчаток, консультант із грудного вигодовування. Вона завоювала заслужену повагу у спільнотах природного батьківства у Фейсбук, адже не зупиняється на тому, що їй дала класична медична освіта, а постійно займається самоосвітою, розвивається, вчиться, шукає і досліджує сучасні українські і закордонні медичні джерела.

Отож, читайте, черпайте корисне. І будьте здорові!