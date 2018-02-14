13 чудових котів і собак з ЛКП «Лев» чекають на своїх людей

Багато людей говорять до тварин, але дуже мало їх слухають, – сказав якось Алан Мілн, автор легендарної історії про Вінні Пуха

Якби ми почули, що кажуть нам чотирилапі, то ми б дізнались, що вони чекають на нашу любов та відданість. І готові відповідати взаємністю! Сьогодні закликаємо відкрити ваші серця для кудлатої та вірної-вірної любові. Чудові коти та собаки чекають на вас в ЛКП «Лев». Приходьте, не втрачайте шанс зустріти своє щастя! ЛКП відчинене щодня без вихідних з 8:00 до 20:00 у Львові на вул. Промисловій, 56, тел.: 068 535 4545

Термін перетримки частини цих прекрасних тварин в нас на підприємстві закінчується 15 лютого, відтак тих тварин, які не знайдуть господарів, муситимуть відпустити на місце відлову.

Ред. Молодий та розумний собака, пройшов навчання у кінолога, виконує базові команди, любить довгі прогулянки. Час перетримки Реда в ЛКР «Лев» закінчується 15 лютого, тому він терміново потребує прилаштування в нову люблячу родину!

Діана. Молода красива кішка віком до року. Стерилізована, вакцинована, соціалізована і дуже мила.

Джек. Молодий та активний собака, дружній до людей, стане чудовим другом та охоронцем для своєї нової людини чи родини.

Саллі та Стейсі. Дві чудові зворушливі сестрички ще досі в ЛКП «Лев». Термін їхнього утримання в «Леві» також завершується 15 лютого, тож просимо вашої допомоги в пошуку родини для цих красунь!

Віллі. Собака з характером, який завдяки заняттям з кінологом став слухняним учнем та вірним другом. Чудовий рудий песик породи такса для прилаштування у квартиру.

Мурка. Дуже потішна і мила красуня. Муркає та лащиться, буде потіхою та вірним другом.

Артур-Миколка. Чудовий рудий красунчик, який мріє про найкращу родину, люблячих господарів, просторий двір.

Карл. Метис німецької вівчарки. Можливо, загубився, оскільки мав на собі нашийник, коли потрапив у ЛКП «Лев» (нашийник від бліх чорного кольору). Собака середнього віку, знає деякі команди.

Зевс. Молодий кудлатий красень, метис німецької вівчарки. Енергійний, гавкучий і стрибучий. Можливо, хтось знає його господарів чи впізнає Зевса, адже, судячи з усього, він був домашнім.

Кіндер. Ще один метис німецької вівчарки, рудий красень. Молодий, доглянутий, мав на собі нашийник-ланцюжок. Дуже дружній, активний і гавкучий.

Аделька. Рудий ніс. Молоденька красуня віком до одного року. Руда тендітна красуня, ідеальний варіант для квартири, адже вона чемна, охайна, з аристократичною поведінкою.

Непосидюча Жужа-Личка також досі в ЛКП «Лев». Вона – енергійна та грайлива руда лисичка-красуня. Чудово піддається навчанню та любить лащитися, дуже орієнтована на людину. Підійде на прилаштування у квартиру.