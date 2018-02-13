Уряд виділив 20 млн грн на реставрацію собору Святого Юра у Львові

Як повідомив прем’єр-міністр України Вoлодимир Гройсман, уряд виділив на роботи 20 млн грн. Виконавців робіт обрали на початку січня через Система публічних електронних закупівель ProZorro. «Унікальна споруда потребує термінового ремонту: від електрики і водовідведення до зміцнення фасаду. Зараз вхідні брами в аварійному стані», – додав Гройсман.

Нагадаємо, про те, що на реконструкцію собору Святого Юра у Львові цього року з державного бюджету мають виділити 20 мільйонів гривень, прем’єр-міністр сказав під час робочого візиту до Львова 8 лютого.

«Вважаю, що нам потрібно допомогти реконструювати це важливе духовне й історичне місце. Ми прийняли рішення, що в цьому році профінансуємо 20 мільйонів на реконструкцію та збереження, модернізацію, де потрібно, систем життєзабезпечення собору Святого Юра», – зазначив він.

Окрім того, тоді ж Гройсман обіцяв допомогти з виділенням коштів на закупівлю обладнання для Львівського обласного перинатального центру, де триває масштабна реконструкція.

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