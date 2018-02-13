У Стрию чоловік побив жінку до смерті

Жінка померла внаслідок травм, отриманих під час сварки з чоловіком

У Стрийський відділ поліції вранці 12 лютого надійшло повідомлення від 39-річного місцевого мешканця про те, що вночі в їх будинку раптово померла його 43-річна дружина.

Як інформує Головне управління Національної поліції у Львівській області, на місці події працювала слідчо-оперативна група. За висновком медиків, причиною смерті жінки став набряк головного мозку та внутрішньочерепна травма, спричинені ударом по голові.

Правоохоронці з’ясували, що 11 лютого близько 20.00 під час сімейної сварки чоловік ударив дружину по голові. За якийсь час подружжя лягло спати, а вночі жінка померла.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Зловмисника затриманий в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.