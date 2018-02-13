У Радехові планують відкрити музей композитора Ігоря Білозора

Участь у заході взяли голова Радехівської РДА Тарас Калита, народна артистка України, народний депутат України Оксана Білозір, виконавчий директор фонду імені Ігоря Білозіра Юрій Кедринський.

Оксана Білозір зазначила, що саме в місті, де народився Ігор Білозір і де відбувалося його творче становлення, має бути музей, який не лише нагадуватиме про творчість видатного українського композитора, а й стане джерелом для натхнення майбутніх митців.

«Я не хотіла б, щоб творчість Ігоря Білозіра залишилися в минулому столітті. Його пісні є сучасними, а тому повинні постійно звучати на районному, обласному і всеукраїнському рівнях», – наголосила Оксана Білозір.

Голова Радехівської районної державної адміністрації Тарас Калита зауважив, що мешканці Радехівщини гордяться своїм земляком.

«Іменем Ігоря Білозіра названо площу в місті Радехові і дитячу музичну школу. І, безперечно, ми будемо активно сприяти створенню музею Ігоря Білозіра», – запевнив Тарас Калита.

Окрім того, під час робочої зустрічі розглянули питання щодо проведення пісенних конкурсів у Радехові та сучасне облаштування площі імені Ігоря Білозіра, де планують встановити пам’ятник видатному українському композиторові.