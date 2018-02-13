У Львові відсвяткують Китайський Новий рік

15-18 лютого в місті уже всьоме відбудеться масштабне святкування Китайського Нового року

Організатор заходу – Міжнародна громадська організація «Культурно-дослідницький центр України та Китаю «Ланьхва» за підтримки Львівської облдержадміністрації.

Подія охопить площу Ринок, де розмістять головну сцену та відбуватиметься основна програма: китайське новорічне дійство, хода яскравих «живих» драконів, лазерне шоу, online-трансляція, на великому екрані, з найбільших міст Китайської народної республіки.

Подія відбувається за підтримки посольства КНР в Україні та Міністерства культури КНР.

Також, передбачається встановлення символу Китайського Нового Року – жовтого собаки – на площі перед Львівською оперою та Всеукраїнського рекорду на найбільший ієрогліф.

Усі охочі зможуть скуштувати китайську традиційну їжу.

Спеціально до цієї події Львівська національна опера покаже виставу «Лускунчик», присвячену святкуванню Китайського Нового Року в Україні. А в Новорічну ніч за китайським календарем у найбільшому нічному клубі міста – Malevich –відбудеться наймасштабніша вечірка у китайському стилі.

Докладна програма святкувань: ПРОГРАМА