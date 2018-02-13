У Львові вчать сортувати сміття керівників міських закладів культури

Учора, 12 лютого, у приміщенні Медіатеки (вул. Мулярська, 2а) управління культури Львівської міської ради та підприємство «Зелена Коробка» провело навчання зі сортування сміття для керівників міських закладів культури, зокрема бібліотек, Народних домів і театрів. Це перше таке навчання, яке провели з метою утвердження культури сортування сміття у кожній сім’ї та родині. Наступного разу про правильне поводження з відходами слухатимуть керівники музеїв та музичних шкіл.

«Ми впроваджуємо сортування сміття у закладах культури міста. Але це не просто будуть розміщені коробки для сортування, ми нестимемо культуру сортування сміття у всі сім’ї через дітей, які приходять до нас у бібліотеки і беруть книжки, через Народні доми. Таким чином, сортуючи сміття, ми займатимемося навчанням дітей. Для нас це дуже важливо, тому що культура має бути прикладом для всіх інших галузей. Учора ми провели перше навчання для завідувачів бібліотек, керівників театрів та народних домів, а це 40 бібліотек, 5 театрів і 6 народних домів. Це було перше навчання, після чого ми плануємо, аби керівники таких закладів зробили схожі навчання вже для дітей. У нас проводять багато різних майстер-класів та воркшопів, одним з яких стане заняття зі сортування сміття», – зазначила директорка департаменту розвитку Львівської міської ради Наталя Бунда.

Нагадаємо, Львів долучається до світової ініціативи «нуль відходів (Zero waste)»: у місті розроблена стратегія поводження з ТПВ на 2017-2022 роки. До процесу залучені міжнародні експерти, а також фахівців із міст-партнерів.

Ініціатива «Zero Waste» передбачає перехід від управління відходами до управління ресурсами, що сприяє економічному та соціальному розвитку. Для цього пріоритет надають заходам із запобігання утворення відходів, роздільному збору сміття та повторному використанню товарів. Відтак, Львів став першим містом України, що приєдналось до спільноти прогресивних міст світу.