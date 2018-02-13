У Франковому університеті відкриють пам’ятник Героєві Небесної Сотні Ігорю Костенку

20 лютого 2018 року о 12.00 у внутрішньому подвір’ї географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (вул. Дорошенка, 41) відбудеться урочисте відкриття пам’ятника Герою України, Герою Небесної Сотні Ігорю Костенку.

Студент географічного факультету Львівського університету Ігор Костенко загинув 20 лютого 2014 року під час протистояння в центрі Києва. Його тіло знайшли біля Жовтневого палацу на вулиці Інститутській. Раніше в університеті на честь Героя створили меморіальну аудиторію.