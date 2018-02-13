У Бориславі рятувальники допомогли відімкнути двері помешкання, в якому загинула власниця

12 лютого об 11:18 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в м. Бориславі на вул. Шевченка, 24 працівникам поліції необхідна допомога по відкриванню дверей. За інформацією, в квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку перебувала власниця 1934 року народження, яка тривалий час не відчиняла дверей.

Як інформує Головне управління ДСНС України у Львівській області, рятувальники 6 ДПРЧ м. Борислав за допомогою висувної драбини забезпечили доступ працівникам поліції до помешкання. У квартирі виявили тіло власниці.

Обставини встановлюють фахівці правоохоронних органів.