Торік Львівщину відвідали три мільйони туристів

У 2017 році на Львівщині зросли туристичні потоки

Зокрема, торік регіон відвідали 3 млн туристів з України, Польщі, Азербайджану, Молдови, Білорусі, Ізраїлю, Німеччини та інших країн. Про це сьогодні, 13 лютого, розповіла під час звіту за рік, начальник управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталія Табака.

Туристичний збір становив 10,7 мільйона гривень. З них: 43% – місто Львів, 57% – міста Трускавець, Борислав, Моршин, Сколівський, Пустомитівський райони та інші.

«За даними 9 місяців 2017 року Львівщина посіла друге місце по Україні за кількістю туристичного збору. Це свідчить, що ми не лише приймаємо численну кількість туристів але і те, що тенденції бізнесу спрямовані у правове поле», – зазначила Наталія Табака.