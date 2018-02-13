Сьогодні – Всесвітній день радіо

Свято проголосили на 36-й Генеральній конференції міжнародної організації ЮНЕСКО від 3 листопада 2011 року. Дату святкування 13 лютого вибрали тому, що саме цього дня у 1946 році вперше вийшло в ефір «Радіо ООН», яке проводило мовлення зі штаб-квартири ООН.

Радіо є засобом комунікації із найширшою аудиторією у світі. Воно є загальновизнаним засобом зв’язку, що має великі можливості й вимагає малих витрат. Радіо дозволяє досягти найбільш віддалені громади і найбільш вразливі групи населення: безграмотних людей тапі людей з інвалідністю, найбідніше населення, жінок і молодь, даючи їм змогу взяти участь у громадських дискусіях незалежно від рівня освіти. Понад те, радіо відіграє визначну роль у надзвичайних ситуаціях, полегшуючи надання допомоги в разі стихійних лих.

Нині радіо продовжує вдосконалюватися. В епоху синтезу різних засобів масової інформації воно опановує нові технології. І, як і раніше, залишається найбільш динамічним, оперативним і привабливим засобом інформації, які прагнуть сьогодні адаптуватися до реалій XXI століття і запропонувати нові форми громадської участі та взаємодії.

Тема дня 2018 року: «Радіо і спорт».

«У рік знаменних спортивних подій, здатних об’єднати серця і уми людей на всій планеті, ми закликаємо радіостанції всього світу показати красу спорту у всьому його різноманітті. Віддамо належне і традиційному спорту, що пов’язує нас із нашою культурною спадщиною, і масовому спорту, який поєднує нас у наших громадах. Згадаймо яскраві приклади, які протистоять гендерним стереотипам. Приділімо однакову увагу спортсменам чоловікам і жінкам», – закликає ООН.