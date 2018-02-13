Репетиторам нагадали про необхідність задекларувати доходи

Про це нагадали в Головному управлінні ДФС у Львівській області.

Репетиторські послуги ― це, зокрема, підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів тощо. Наданням репетиторських послуг займаються вчителі, викладачі та інші особи, які не зареєстровані як фізичні особи-підприємці, тому не сплачують податки.

Відповідно до п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, дохід з джерелом їх походження з України – будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх на території України. Якщо викладач-репетитор не є фізичною особою – підприємцем, але постійно надає репетиторські послуги фізичним особам, то він зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (п.п. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу).

Податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2017 рік викладачам-репетиторам слід подати до 1 травня 2018 року за місцем податкової адреси (реєстрації) за формою Податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 556.

Суму податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, зазначену в річній податковій декларації, такі особи самостійно сплачують не пізніше ніж 31 липня 2018 року.

Доходи від репетиторства відповідно до п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків. Також із вказаних доходів справляється військовий збір за ставкою 1,5 відсотка.

Кожен громадянин має право отримати у Центрі обслуговування платників податків за місцем свого проживання безоплатну консультацію щодо порядку заповнення декларацій і допомогу в її заповненні. При цьому податкові органи забезпечують платників податків бланками декларацій безоплатно.

«Більшість репетиторів своїх доходів не декларують. Тим часом незадекларовані доходи – це втрати бюджету, які необхідні для соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, своєчасності виплат пенсій та стипендій, зарплат тим же вчителям та викладачам», – зазначають в ГУ ДФС Львівщини. І хоча репетиторство як сферу діяльності багатьох вчителів і викладачів складно контролювати, але в ДФС сподіваються, що «громадяни, які надають послуги з репетиторства, є сумлінними, виявляють свою громадянську позицію і сплатять податки».