Призупинено навчання вже у 25 школах Львова

Від середи, 14 лютого, і до п’ятниці, 16 лютого, призупинять навчання ще в 10 навчальних закладах Львова

Загалом не відвідуватимуть навчання учні 25 шкіл міста. Це школи №№18, 47, 84, 27, 29, 9, 3, 4, 17, 67, 78, 63, 6, 13, 70, 71, «Джерельце», НВК «Дзвіночок», НВК «Школа-гімназія «Сихівська», ЛНВК ім. В. Стуса, НВК «Дивосввіт», Львівська лінгвістична гімназія, НВК «Провесінь», НВК «Провесінь» та Авторська школа «Тривіта». Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

Нагадаємо, перед цим було призупинено навчання у 14 школах міста. сьогодні, 13 лютого, закінчилися «канікули» у школярів СЗШ № 87, де було призупинено навчання. Завтра, 14 лютого, відновлять навчання у школі східних мов та бойових мистецтв «Будокан» № 35. А в четвер, 15 лютого, вийдуть на навчання СЗШ «Лідер», Класична гімназія, школа № 1, СЗШ № 93, СЗШ № 52 та «Школа радості».

Загальноміського карантину у навчальних закладах Львова не оголошують, проте призупиняють навчання у школах міста, де показник відсутності дітей через хвороби (грип і ГРВІ) сягає понад 30% і після того, як керівництво навчального закладу спрямує відповідний лист в управління освіти Львівської міської ради. Таких заходів уживають, аби розірвати ланцюг захворюваності.