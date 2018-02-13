Після важкої хвороби помер воїн АТО з Дрогобиччини

На перехресті Героїв громада Дрогобиччини сьогодні зустріла домовину з тілом воїна, який помер внаслідок важкої хвороби в лікарні у Львові. Про це інформує Дрогобицька районна державна адміністрація.

Похоронні відправи відбудуться за таким розпорядком:

Сьогодні, 13 лютого, о 18.00 – парастас у с. Болехівці.

Завтра, 14 лютого,о 12.00 відбудеться прощання з воїном у с. Болехівці, відтак його тіло перевезуть до Дрогобича. Там о 13.30 померлого відспівають у Катедральному соборі Пресвятої Трійці та поховають на цвинтарі на вул. Пилипа Орлика.