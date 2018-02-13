Паркінг перед університетом: мер — «за», ЛНУ — «проти»

На площі перед університетом імені Івана Франка пропонують побудувати паркінг. За задумом архітекторів ДП «Містопроект», які є авторами детального плану довколишньої території, паркінг мав би бути розрахований на 350 паркомісць і складатися з чотирьох відсіків та належати до системи “park and walk” (паркуй і далі йди пішки).

Під час громадських обговорень і архітектори ДПТ, і експерти, зазначили, що найскладнішим питанням будівництва будуть підземні води. Аби уникнути ризику підтоплень і деформації будівель, фундамент пропонують закладати на глибині не більш як 4-5 метрів, — каже головна архітекторка проекту Інеса Склярова. Хоча розглядають і варіант із 6-метровою глибиною.

Облаштування підземки спричинить і зміни в організації дорожнього руху. Так, водії більше не звертатимуть з проспекту Свободи на вулицю Дорошенка. Головний потік транспорту в цій ділянці планують зосередити на вулиці Гнатюка. Проїжджу частину вулиці Університетської планують звузити з десяти до семи метрів, зберігши проїзд. Зміни, крім Університетської, торкнуться вулиць Січових Стрільців і Листопадового Чину.

Приблизний бюджет проекту — 10-12 мільйонів євро. Будувати підземний паркінг мали б за кошти інвестора. Однак інвестиційний конкурс, кажуть у міській раді, оголосять лише тоді, коли знатимуть напевно, що паркінг там будувати можна і університет не проти такого масштабного проекту.

Однак уже зараз представники ЛНУ імені Івана Франка, які були присутні на слуханнях, висловились категорично проти підземного паркінгу на площі перед головним корпусом.

«Парк І. Франка — один з найстаріших у Львові, охороняється Законом України «Про природно-заповідний фонд», зміна його меж можлива лише за умови відповідного дозволу, про що ніхто сьогодні не говорив», — зауважила Дзвенислава Мамчур, еколог із Львівського національного університету імені Івана Франка.

Офіційну позицію університету викладено у висновках комісії Вченої ради.

«Пропоноване авторами проекту створення сприятливих умов для пішоходів та учасників дорожнього руху насправді призведе до суттєвого погіршення існуючого стану для парку, будівлі університету, прилеглих до нього територій і жодним чином не вирішить ні транспортної проблеми, ні проблеми паркування […] Академічна спільнота університету, його студенти і працівники категорично проти реалізації пропонованого проекту плану реконструкції території», – йдеться у висновку.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий говорить про подальші переговори.

«З точки зору розташування – це ідеальне місце, бо будувати паркінг на відкритій площі легше, ніж щось придумувати інше. Ми дебатуємо з університетською спільнотою вже більше 2 років щодо будівництва паркінгу. Ми вийшли вже на перше громадське обговорення. Вчора послухали різні сторони. Пан Чаплінський отримав нові завдання і далі буде продовжувати цю роботу у тісній співпраці з університетською спільнотою. Без підтримки університету цього робити не можна. Ліворуч та праворуч університету машини вже паркують в три ряди. Як це унеможливити?» – прокоментував Андрій Садовий.

Ще тиждень, до 19 лютого, у Львівській міській раді прийматимуть письмові пропозиції та заперечення щодо проекту. Щоправда, це право належить лише фізичним та юридичним особам — власникам нерухомості на території, для якої розроблений проект, представникам органів самоорганізації населення та депутатам усіх рівнів.

Довідка. Вулицю Січових Стрільців прокладено в 1840-х роках. Трохи пізніше на ній постали вілли та приміщення Галицього сейму — нині університет. Раніше тут були стави і ліва притока р. Полтви. Розкопки виявили на цьому місці рештки будівлі ХVIII cтоліття, керамічний та фаянсовий посуд, антикварні монети. Пам’ятник Івану Франкові, під котрим розміщуватиметься паркінг, звели у 1964 році. Позаду розташований однойменний парк, віднесений до об’єктів природно-заповідного фонду.