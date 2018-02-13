На Львівщині на хабарі затримали заступницю міського голови (фото)

Сьогодні, 13 лютого, оперативники управління захисту економіки у Львівській області Нацполіції, слідчі Головного управління поліції Львівщини за процесуального керівництва прокуратури Львівської області затримали заступницю голови однієї міських рад області під час одержання чергової суми хабара. Загалом заступник міського голови одержала 500 доларів США, частину з яких було вилучено під час затримання, а частину під час проведення обшуку за місцем мешкання.

Як інформує Департамент захисту економіки Національної поліції України, посадовці організували так званий бізнес на видачі довідок про походження сільгосппродукції для їх подальшого пред’явлення у торгово-промислову палату. Така довідка необхідна для отримання сертифіката на продукцію для її експорту.

У межах провадження задокументовано причетність до корупційної схеми однієї із заступниць міського голови, а також встановлені факти вимагання та одержання нею неправомірної вигоди за вирішення зазначеного питання.

Фігурантку корупційної схеми та кримінального провадження затримано у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.